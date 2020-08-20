HAYTAP Ankara Temsilcisi Pınar Sayılgan soL'a anlattı:'Av turizmi' kapitalizmin ahlaki çöküşünün göstergesi

Dersim'de 17 yaban keçisi, Eskişehir'de ise 18 kızıl geyiğin avlanması için ihaleler açılmış, bu ihaleler yurttaşların tepkisi sonrası iptal edilmişti. Ancak bu iki kentteki hayvanların dışında kalan ve aralarında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi ve yaban domuzunun bulunduğu 798 hayvan için “av” listesi yayımlandı, hayvanların avlanması için belirlenen ücret listesi açıklandı.

‘Korumak yerine katlinin önünü açıyorlar’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafından açıklanan listeye ilişkin soL’a konuşan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pınar Sayılgan, “Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ismiyle tamamen çelişir şekilde sorumlu olduğu hayvanları ve doğayı korumak yerine onların katlinin önünü açıyor” dedi.

Av listesinde yer alan kızıl geyik

'Kazanan silah sanayisi'

Halktan gelen tepkilere karşı kendilerini savunmak için sıklıkla olduğu gibi bu durumda da elde ettikleri gelirlerin öne sürüldüğünü belirten Sayılgan, “Oysa ki Bakanlığın 2020 Yılı Performans Programı’na göre ‘Av ve Yaban Hayatının Korunması ve Geliştirilmesi’ adı altında 2019 yılında 54 milyon 559 bin 168 lira 42 kuruş harcandı. 2020 yılında 104 milyon 252 bin lira, 2021 yılında 100 milyon 986 bin 200 lira ve 2022 yılında 105 milyon 324 bin 600 bin lira harcama yapılması bekleniyor. Burada doğa kaybediyor, dolayısıyla insanlık kaybediyor, devlet kaybediyor, peki kazanan kim? Tabii ki silah sanayisi” ifadesini kullandı.

‘Yaşam hakkı en temel hak’

Avcılık konusunun sadece parasal boyutunun değerlendiriliyor olmasından da çok rahatsız olduklarını belirten Sayılgan, “Yaşam hakkı en temel haktır. Bizler hayvanların yaşam hakkı üzerinde söz sahibi olamayız, onların mal statüsüne indirgenmesi, fiyat etiketi yapıştırılıp canının pazarlanması hiçbir ahlaki değerle bağdaşmaz” diye konuştu.

Çengel boynuzlu dağ keçisi

‘Bu gidişe artık dur demeliyiz’

Bu durumun kapitalizmin insanlığı getirdiği ahlaki çöküşü çok net gösterdiğini vurgulayan Sayılgan, “Kapitalizm canlıları bile metalaştırarak dünya üzerindeki varlığımızı tehdit ediyor ve bize ölümden başka hiçbir şey vadetmiyor. Bu gidişe artık dur demeliyiz” dedi.