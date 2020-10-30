'Hastane tahliyesi' açıklaması

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen şiddetli depremin ardından 4 hastanenin tahliye edildiği öne sürüldü.

Depremde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi’nde kolonların patladığı iddia edildi. Bu iki hastane ile Torbalı Devlet Hastanesi ve Alsancak Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanladı:

“Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil.”