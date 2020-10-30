İzmir'de deprem: Yıkılan binalar var!

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar var.

İzmir merkezli depremin büyüklüğü 6,6

AFAD'ın deprem sonrası ilk açıklaması:

Büyüklük : 6.6 (Mw) Yer : Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:51:24 TSİ Enlem : 37.8881 N Boylam : 26.7770 E Derinlik : 16.54 km

Kandilli ise yaptığı açıklamada depremin 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD: 6 can kaybı, 202 yaralı var

AFAD'dan yapılan son açıklamada İzmir'de can kaybının 6'ya çıktığı, 202 yaralı olduğu belirtildi. AFAD'ın açıklamasına göre 12 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, daha önce yaptığı açıklamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Biri boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 152 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi.

İzmir Valisi, enkazdan 70 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu, "Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu, 1 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" dedi.

Yıkılan binalar var

Depremin ardından Bornova'da bir binanın yıkıldığı haberi geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe ise, "Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.

Soylu'dan açıklama: 6 bina yıkıdı

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi."

Çok sayıda ilde hissedildi

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi

İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.

AFAD: Binalara girmeyin

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgedeki hasarlı evlere kesinlikle girilmemesi istendi.

İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası deniz taştı

Erdoğan'dan açıklama

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

İzmir’deki depremin ardından Seferihisar’da deniz seviyesinin yükseldiği görüldü

Tunç Soyer: 20'ye yakın bina yıkıldığı ihbarı aldık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldıklarını söyledi.

CNN Türk ekranlarında İzmir'den olduğu belirtilen görüntüler yayınlandı

Bakan: Enkaz altında kalanlar var

Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde enkaz altında kalan yurttaşların olduğunu söyledi. Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi" dedi.

Enkaz altında kalan yurttaşları kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların ardından yıkılan bir binanın enkazından genç bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

Bir binanın yıkılma anı görüntüleri

İzmir'de depremin ardından bir bina böyle yıkıldıhttps://t.co/8kWUH1wrVp pic.twitter.com/nU71td1n2t — soL Haber (@solhaberportali) October 30, 2020

Bayraklı'da hasar var

Depremin en çok etkilediği yer Bayraklı oldu. Bayraklı'da çok sayıda bina hasar görürken, yurttaşlar sokaklara dökülmüş durumda.

Balıkçılara ulaşamıyoruz açıklaması

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Aldığım ilk haberlere göre açıkta olan balıkçılar varmış, onlardan haber alamıyoruz. Sayıları bilmiyoruz. Sahil bölgelerini su bastı denizden. Akşam bir kriz masası oluşturulacak ne olduğu belli olacak. Deniz taştı, küçük çaplı bir tsunami muhtemelen. Büyük bir ihtimalle can kaybı var, Kaleiçi'ndeki evler tek katlı ve onları su bastı" diye konuştu.

AFAD'dan uyarı

AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: İletişim için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.

AFAD açıklamasında, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" bilgisi de paylaşıldı.

Artçı depremler sürüyor

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında 6 artçı deprem daha yaşandı.