Haşdi Şabi'den Şengal'e askeri takviye

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, "olası bir operasyon ihtimaline" karşı Şengal’e üç tugaylık askeri güç takviye etti.

Rudaw'da yer alan habere göre, Musul, Necef ve Kerbela’dan getirilen üç tugaydan Bedir güçleri 2’inci Tugayı kentin doğusuna, 23’üncü Tugay batıya ve 14’üncü Tugay ise Şengal Dağı’na konuşlandırıldı.

TSK'nin 'Gare' operasyonu

TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi topraklarında bulunan PKK kontrolündeki Gare'ye yönelik operasyon başlattığı, bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK kontrolündeki Gare'ye düzenlenen operasyona ilişkin "Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta" demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şengal’e yönelik askeri operasyon olasılığına yönelik, “Irak makamlarıyla istişarelerle operasyonlar değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılır. TSK buna yönelik gerekli adımları atıyor. Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye için olası durumlar yaşanabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.