Akar: NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK kontrolündeki Gare'ye düzenlenen operasyona ilişkin "Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta" dedi.

Akar "Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç. Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. Dünkü harekat da dost ve müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürülmekte. Yaptığımız şey sınırlarımızın güvenliği. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta" ifadelerini kullandı.

Akar "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

Azerbaycan ile Kars'ta süren ortak tatbikata ilişkin de konuşan Akar "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti" dedi.

Akar Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin ise "Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunları her seferinde Türkiye ile AB veya ABD arasında gibi göstermekten vazgeçmeliler. Olayları tırmandırıcı dilden vazgeçmeliler. Yunan komşularımızın böyle yaparak bir şeye varamayacağını bilmeleri lazım" diye konuştu.