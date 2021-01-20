Hande Fırat '2 milyon liralık kriz' ortaya çıkmadan istifa etmiş

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği Medya Oscarları Ödül Töreni, ödüllerin ardından şimdi de "Erdoğan'dan plaket almak için verilen 2 milyon lira" ile gündemde.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Medya Oscarları" töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden plaket alan Advertcity Reklam Ajansı'nın sahiplerinden biri olan Murat Kapki'ye ilişkin bir yazı kaleme alırken, şu iddiaları dile getirdi:

13 Ocak günü Külliye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) her yıl düzenlediği “Medya Oscarları” ödül töreni vardır. Ve o ödül töreninde sponsor olan iş adamlarına da Cumhurbaşkanı tarafından plaket verilecektir.

Ancak gelgelelim Murat Kapki sponsor değildir. Ne yapılacaktır?

Sonra hem Külliye içinde, hem de Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerde üst düzeyde danışman olan birtakım iş adamlarıyla bağlantılar kurulur. Sponsorlar listesine girip Cumhurbaşkanı’ndan plaket alırken fotoğraf çektirmeyi kafasına koyan Murat Kapki’nin gözünde para mara yoktur. Ne kadar istenirse verecektir ki bazı iş adamlarından aldığım bilgiye göre bu miktarın İKİ MİLYON LİRA olduğunu öğrendim.

İşte o aracı isimler RTGD Başkanı Şebnem Bursalı’yı arayıp durumu iletirler. Şebnem Bursalı 10 kişilik sponsorlar listesinin çoktan Külliye’den onaylandığını ve değiştirilemeyeceğini söylese de karşı taraf ısrarcıdır.

'Değiştirelim ya da bir ismi çıkaralım' diye bastırırlar. Ama kim feragat eder ki hakkından? Murat Kapki’ninki kadar 'aciliyeti' olmasa da Cumhurbaşkanı ile çekilmiş bir fotoğraf tüm sponsorların hayalini süslemektedir.

Sonunda bir isim ikna edilerek listeden çıkarılır ve yerine Murat Kapki konur. Hayrettir ki Külliye yeni listeyi onaylayarak geri gönderir. Anlaşılan kimse “Bu murat Kapki kimdir, nedir?” diye sorup soruşturma ihtiyacı hissetmemiştir. Ve 13 Ocak gecesi Murat Kapki Cumhurbaşkanı’nın elinden plâketi alır almaz, dakikasında fotoğrafını tüm sosyal medya hesaplarında paylaşır."

Bursalı iddiaları yalanladı, Uğur 'hepsini sen anlattın' dedi

Kapki için "İmamoğlu'nun reklamcısı" diyen ve Kapki'nin kardeşinin ABD'deki FETÖ okullarının müdürü olduğunu söyleyen Uğur'a tepki gösteren Sabah yazarı Şebnem Bursalı ise, "13 Ocak Çarşamba gerçekleşen ödül törenimizde bir sponsor üzerinden Sayın Fuat Uğur’un yazdığı yazıda iddia edilen hiçbir ima, kasıt, iddia; şahsım, derneğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kabul edilebilir değildir. Doğru da değildir" dedi.

Uğur ise yanıtında "Yazdıklarımın hepsi sonuna kadar doğru. Hepsini sen anlattın" dedi.

Hande Fırat istifa etti

Ödüller ve plaket için verilen 2 milyon liranın gündem olması sonrası gazeteci Murat Ağırel, Can Coşkun ile Kayda Geçsin programında yeni bir iddiada buludu.

Ağırel, ödül törenini düzenleyen ve başkanı Şebnem Bursalı olan yandaş medya derneğinin yönetim kurulunda bulunan Hande Fırat’ın, bu haber basına yansımadan hemen önce görevinden istifa ettiğini söyledi.