Erdoğan'dan Ahmet Hakan'a 'medya oscar'ı ödülü

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği Medya Oscar Ödülleri Töreni, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.
Törende ödüller yandaş isimlere giderken, bunlar arasında dikkat çeken isimlerden biri Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programı dolayısıyla verilen 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülü oldu.
Programına düzenli olarak yandaş akademisyenleri davet eden, bu isimlerle yaptığı programlarla alay konusu olan Hakan'a verilen ödül şaşırtmadı.
Törende verilen diğer ödüller şöyle oldu:
- Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER
- Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D
- Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV
- Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV
- Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU
- Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER
- Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA
- Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7
- Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV
- Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D