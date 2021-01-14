Erdoğan'dan Ahmet Hakan'a 'medya oscar'ı ödülü

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği Medya Oscar Ödülleri Töreni, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Törende ödüller yandaş isimlere giderken, bunlar arasında dikkat çeken isimlerden biri Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programı dolayısıyla verilen 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülü oldu.

Programına düzenli olarak yandaş akademisyenleri davet eden, bu isimlerle yaptığı programlarla alay konusu olan Hakan'a verilen ödül şaşırtmadı.

Törende verilen diğer ödüller şöyle oldu: