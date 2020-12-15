Halk Ekmek büfelerinin açılması AKP'lilerce ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı oturumlarının ilk bileşiminde CHP grubu yeni Halk Ekmek büfelerini gündeme getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gündeme alınarak teklif karar olarak oylanmak üzere CHP grubunun teklifini okudu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Balyalı "Halk Ekmek olarak yaşanan yoğun talebin karşılanması için yeni büfelerin açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır" diyerek, 142 nokta için yeni Halk Ekmek büfe yerlerinin İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye tahsisi konusunda yetki verilmesini istedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, konunun teklif karar olarak değil “teklif” olarak komisyona sevk edilmesini önerdi. Gökkuş, yeni büfe yerlerinin Hukuk Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Talep reddedildi

CHP grubunun hemen gündeme alınarak teklif karar olarak kabul edilmesi talebi oy çokluğu ile reddedildi.

AKP grubunun isteği üzerine yeni Halk Ekmek büfelerinin tahsisi teklifi oybirliği ile komisyona sevk edildi. Teklif, komisyon tarafından incelenip rapor haline getirilerek önümüzdeki günlerde meclise sunulacak.