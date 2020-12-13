'Milletin midesine kuru ekmek giriyor' sözlerine AKP'li vekilden skandal yanıt

AKP Denizli milletvekili Şahin Tin 'Milletin midesine kuru ekmek giriyor' sözlerine karşılık 'O zaman aç değil demek' yanıtını verdi.

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Milletin midesine kuru ekmek giriyor" sözlerine karşılık AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değil demek" şeklinde yanıt verdi.

Altay ile Tin arasındaki konuşma TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

“Engin Altay: Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor.

Şahin Tin: O zaman aç değil demek.

Engin Altay: Kuru ekmek…

Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin.

Şahin Tin: Sen kendin dedin, 'Midesine ekmek giriyor' dedin.

Engin Altay: Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, beyefendi diyor ki 'O zaman aç değiller.'"

Haber

'Türkiye'de yoksulluk yok' açıklamasına yanıt: Mutlaka kaybedeceksiniz!

Haber

'Türkiye'de son 70 yılın en ağır yoksulluğu yaşanıyor, açlık patladı'