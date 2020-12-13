CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Milletin midesine kuru ekmek giriyor" sözlerine karşılık AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değil demek" şeklinde yanıt verdi.
Altay ile Tin arasındaki konuşma TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Turgay Develi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Milletin midesine kuru ekmek giriyor' sözlerine AKP'li vekilden skandal yanıt
AKP Denizli milletvekili Şahin Tin 'Milletin midesine kuru ekmek giriyor' sözlerine karşılık 'O zaman aç değil demek' yanıtını verdi.
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Milletin midesine kuru ekmek giriyor" sözlerine karşılık AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değil demek" şeklinde yanıt verdi.
Altay ile Tin arasındaki konuşma TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı: