Bahçeli krize 'çözüm' bulursa: Askıda ekmek...

AKP iktidarının en büyük destekçilerinden olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan milyonların olduğu ülkede krize "çözüm" buldu.

İstanbul'da ekmek fiyatına yapılan zammı gerekçe gösteren Bahçeli, "askıda ekmek" kampanyasına başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Açlık sınırı 17 yılda 5,3 kat arttı

DİSK Birleşik Metal-İŞ Sendikası Araştırma Merkezi'nin Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, açlık sınırı 17 yılda 5,3 kat arttı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 360 TL olurken, bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı işaret ediyor.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL olarak gerçekleşti.

2003 yılının eylül ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,3 kat arttı.