Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Kademeli normalleşme kapsamında cumartesi günü hiçbir ilde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Pazar günü ise aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu çok sayıda ilde sokağa çıkma yasağı olacak.

Haber Merkezi

Alınan kademeli normalleşme kararı sonrası bu cumartesi günü hiçbir ilde sokağa çıkma yasağı olmayacak.

Yurttaşlar tüm illerde 05.00-21.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Ancak pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günü yasak kapsamında olan iller şöyle:

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

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Risk gruplarına göre illerin listesi