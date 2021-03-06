Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Alınan kademeli normalleşme kararı sonrası bu cumartesi günü hiçbir ilde sokağa çıkma yasağı olmayacak.
Yurttaşlar tüm illerde 05.00-21.00 arasında sokağa çıkabilecek.
Ancak pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Pazar günü yasak kapsamında olan iller şöyle:
Çok yüksek riskli iller
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
Yüksek riskli iller
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan