Risk gruplarına göre illerin listesi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre illerin yer aldığı risk grupları belli oldu.

Haber Merkezi

Dün açıklanan vaka sayılarına göre, illerin risk grupları belli oldu.

Her hafta güncellenecek listeye göre normalleşme kararları gözden geçirilecek.

İşte açıklanan son listeye göre illerin risk grupları

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Dersim, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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İşte kafe ve restoranların açılamayacağı 17 ilin listesi

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İşte il il haftalık vaka sayıları

 