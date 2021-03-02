Risk gruplarına göre illerin listesi

Dün açıklanan vaka sayılarına göre, illerin risk grupları belli oldu.
Her hafta güncellenecek listeye göre normalleşme kararları gözden geçirilecek.
İşte açıklanan son listeye göre illerin risk grupları
Çok yüksek riskli iller
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
Yüksek riskli iller
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Orta riskli iller
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Dersim, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
Düşük riskli iller
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.