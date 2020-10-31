Gürcistan'da seçimler tamamlandı: Kaybedeceği kesinleşen Saakaşvili adaylığını çekti

Geçtiğimiz günlerde ülkesine dönme planlarını açıklayan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili, Cumartesi günü Gürcistan başbakanlığı görevini üstlenmek istemediğini söyledi.

Eylül ayında, Gürcistan Birleşik Ulusal Hareketi lideri Grigol Vaşadze, seçimlerde galip gelirlerse Saakaşvili'yi başbakanlığa aday göstereceklerini söyledi. Saakaşvili bu kararı memnuniyetle karşıladı ve görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte Mtavari Arxi'ye konuşan Saakaşvili, "Gürcistan başbakanı olmak da dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonla ilgilenmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde fiziksel olarak nerede olacağımı açıklayacağım" dedi.

Sandıkların açılmaya başladığı Gürcistan’da iktidar partisi Gürcistan Rüyası'nın ileride olduğunu gösteriyor.

Yolsuzluk suçlamalarının ardından Ukrayna'ya kaçan ve burada tekrar yolsuzluk vakalarına karışan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket AB menşeili medyadan geniş çaplı bir destek görüyor.