Gürcistan'da parlamento seçimleri başladı

Gürcistan'da bugün parlamento oylaması için halk sandık sandık başına gidiyor.

Gürcistan yurttaşları, 52'si yurtdışında olmak üzere 3.847 sandıkta oy kullanacaklar. Sandıklar yerel saate göre 20.00'ye kadar açık olacak.

Gürcistan'ın 150 sandalyeli parlamentosu karma bir sistemle seçilecek. Seçim sistemine göre bir partinin parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlaması için oyların en az yüzde 40,54'ünü alması gerekiyor.

Seçimler için toplam 48 siyasi parti ve iki siyasi blok kaydedildi.

İktidardaki Gürcistan Rüyası'nın en büyük rakibiyse Birleşik Ulusal Hareket. Yolsuzluk suçlamalarının ardından Ukrayna'ya kaçan ve burada tekrar yolsuzluk vakalarına karışan eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket AB menşeili medyadan geniş çaplı bir destek görüyor.