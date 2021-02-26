Grev kırıcılıkta yeni nokta: CHP'li meclis üyesi çöp toplarken görüntülendi

Maltepe'de belediye eliyle yürütülmekte olan grev kırıcılığına karşı mücadelelerini sürdürmekte olan grevdeki belediye işçileri, son 36 saattir giderek artan sayıda Maltepe Belediyesi yöneticilsi ya da CHP'li belediye meclisi üyesine Maltepe sokaklarında çöp toplarken denk geldiklerini aktarıyorlardı.

Bu durumun son örneği bugün sabah saatlerinde yaşandı. CHP'li Maltepe Belediye Meclisi üyesi olmanın yanı sıra Belediye Encümeninde de görev yapmakta olan Gönül Dinler, Maltepe'de araçla çöp toplarken görüntülendi.

Grev kırıcılık tepkilerine konu olan Dinler'in kendi hesabından paylaştığı 30 Nisan 2019 tarihli son tweet, "Dünyayı yaratan ellere, üreten ellere bin kez selam olsun. Emek en yüce değer, emekçilerimiz baş tacı..." ifadesiyle başlıyor ve "#1Mayıs tüm emekçilerimize kutlu olsun" diye bitiyor.