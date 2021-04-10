Gaziantep'te kadın cinayeti 11 yılın ardından açığa çıktı

Gaziantep'te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep'te yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2011'de çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'ye ulaşmak için özel ekip kurmuştu.

Diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.