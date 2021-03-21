Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden kadın cinayetleri raporu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), “Türkiye’de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler” başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda öncelikle kadına dönük şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin temel kavramlar üzerinde duruluyor.

Bununla birlikte, kadınların statüsüne ve şiddet mağduriyetlerine ilişkin genel bir tablo çizilerek kadın cinayetlerini ortaya çıkaran tetikleyici faktörler tartışılıyor.

Sonuç bölümündeyse, kadın cinayetlerinin durdurulması için öneriler yer alıyor.

Türkiye’de kadın cinayetlerinin sosyopolitik temelleri

Rapora göre, bazı araştırmalar erkek işsizliğinin ve kadınların işgücüne katılımının kadına yönelik şiddeti arttırdığına dikkat çekmekte. Bu araştırmalarda partner tarafından işlenen kadın cinayetleri için en güçlü sosyodemografik risk faktörünün failin işsiz olması olduğu belirtilmekte. Raporda, çalışma yaşamındaki kadınlara ilişkin bir diğer saptama, bu kadınların sıklıkla ekonomik şiddete maruz kalmaları, kazandıkları paraya eşlerinin, babalarının, oğullarının ve hatta patronlarının el koyması oldu.

Raporda, on dokuz yıllık AKP iktidarının, gerici tarikatlarla ilişkili bir sosyal kesimin hızla zenginleştiği ve kadına yönelik ayrımcılığın siyasette ve medyada yaygın bir söyleme dönüştüğü bir dönem olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye’nin ideolojik dönüşümünde üstlendiği rolle kadın düşmanı bir politikanın da yürütücüsü olan siyasi iktidarın, böylece kadının insan dışılaştırılmasını (dehumanization), şiddetin artmasını ve vahşileşmesini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Laikliğin toplumsal yaşantının yanı sıra kamudan da tasfiye edildiğine işaret edilen raporda, dinselleşmenin kadının toplumsal konumunun açık bir şekilde gerilemesine neden olduğu belirtiliyor.

Raporda, bir toplumsal kontrol mekanizmasının ve geleneksel değerler sisteminin kaybolması ile ortaya çıkan boşluğun dinci gericilik tarafından doldurulmasının kadınlara dönük şiddetin ve cinayetlerin artmasında etkili göründüğü kaydediliyor.

Öneriler

Raporda, kadın cinayetlerinin durdurulmasına ilişkin önerilerse maddeler halinde sıralandı:

Laiklik güvence altına alınmalı, gericilik bertaraf edilmelidir

Dayanışma evleri kurulmalı, şiddetin uygulayıcısı fail tecrit edilmelidir

Eşler arası mülkiyet ilişkileri ve miras hukuku lağvedilmelidir

Yeniden üretimde ve ebeveynlikte cinsiyetçi adaletsizlik sonlandırılmalıdır

Kadına yönelik şiddet önleyici sağlık hizmetleri kapsamında takibe alınmalıdır

Kadın ile erkeğin eşit olmadığı ve kadının erkeğe tabi olduğu fikrini yaygınlaştıran söylemler nefret suçu kapsamında değerlendirilmelidir

Çocuk yaşta evlilikler tümüyle yasaklanmalıdır

Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır

Göçmen kadınların hakları geliştirilmelidir

Toplumsal örgütlenme güçlenmelidir

Raporun tamamına BAA'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.