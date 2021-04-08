Fransa Senatosu'ndan tartışmalı 'güvenlik' yasasına yeşil ışık

Fransa Senatosu'nda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan "genel güvenlik" yasa tasarısı 241 lehte, 98 aleyhte oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için son oylama 15 Nisan'da Ulusal Meclis'te yapılacak.

Polis şiddetini artıracağı, basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle tasarı ülkede protestolarla karşılanmıştı.

Tasarı polis ve jandarmaya gösterileri insansız hava araçlarıyla izleme yetkisi veriyor. Ayrıca polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletiliyor. Tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara ise hapis ve para cezası getiren 24. maddesinin yeniden düzenlenmesine karar verilmişti.

Yapılan düzenlemeyle ceza kanununda operasyonlara katılan polislerin kimliğinin açık edilmesini "kışkırtma" şeklinde yeni bir suç tanımı yapıldı.

29 Mart'ta milletvekilleri ve senatörlerin yeniden düzenlenmesi konusunda anlaştığı tasarının adı ise "Özgürlükleri koruyan genel güvenlik yasası" olarak değiştirildi.

Senato Başkanı Gérard Larcher tasarıya ilişkin tekliflerin yüzde 80'inin kabul edilmesini "senato için bir zafer" olarak niteledi.