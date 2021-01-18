Fenerbahçe'den BeIN Sports'a reklam panosuyla tepki

Fenerbahçe'nin Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a tepkisi Ankaragücü ile oynanan maçta da devam etti.

Fenerbahçe, maçta ”Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz” yazılı reklam panosuyla BeIN Sports'a tepki gösterdi.

Ülker Stadı’nın reklam panolarında BeIN Sports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle ”Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz” sözleri yer aldı.

Röportajlar yayınlanmadı, kulüp açıklama yaptı

Öte yandan maç sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bilgilendirme | Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" denildi.