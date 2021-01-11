Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beIN Sports'a boykot sinyali

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluş beIN Sports'u boykot sinyali verdi.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında sezon başından beri sıkıntılar yaşandığını söyleyen Koç sorunlar çözülmezse "son çare olarak" yayıncı kuruluşu boykot edebileceklerini söyledi.

"Fenerbahçe olarak bu sıkıntılar giderilene kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimizin çok sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. En medeni şekilde problemin çözülmesi için bekledik ama işler daha kötüye gitti" diyen Koç şunları kaydetti:

"Maç görüntüler, maç tekrarları, maç özetleri, seçilen ve seçilmeyen görüntüler... Burada teknik hata, tercih hata olarak yorumlanamayacak şeyler. Ya düzelteceksiniz ya da Fenerbahçe olarak ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Size iyi niyetle yaklaştık çözmeniz için imkan verdik.

Taraftara sesleniyorum. Kesinlikle boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama gerekirse onu yapacağız. Futbol tarihinin en ağır kampanyası olur bu. Fenerbahçe'nin ne olduğunu demek bilmiyorsunuz. Hodri meydan. Bu konuların çözümlenmediğine inanırsak; hayatlarında tahmin edemeyecekler son çare olarak en ağır boykotla karşılaşacaklar. Sabrımız tükendi, kendilerinin bileceği iş."