Fatma Şengül davasında yeni karar: Haksız tahrik indirimi kaldırıldı

Fatma Şengül'ün katili Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırılarak müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi

İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde işe gitmek için çıktığı evinin önünde, işyerinde tartışma yaşadığı Zeynel Akbaş tarafından vurularak öldürülen Fatma Şengül davası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Akbaş, "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şengül'ün müvekkili, Zeynel Akbaş’a verilen indirimin bozulmasını ve "ağırlaştırılmış müebbet" cezası almasını talep etmişti. 

Bugün görülen duruşmada Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı ve müebbet hapis cezası verildi.

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