Gülseren Yılmaz davasında sanık avukatından skandal dilekçe

Antalya Alanya'da yaşayan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 44 yaşındaki Hilmi Yılmaz, 26 Eylül 2019 günü saat 11.30 sıralarında evde kimsenin olmadığı bir anda kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan 32 yaşındaki Gülseren Yılmaz kapıyı açmayınca, Hilmi Yılmaz camı kırarak, içeri girdi. Gülseren Yılmaz kaçmaya çalışsa da başaramadı.

Gülseren Yılmaz, Hilmi Yılmaz tarafından o gün bıçaklanarak öldürüldü. Yılmaz ise tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Hilmi Yılmaz indirim almasa da cinayeti "tasarlayarak" işlediği mahkeme heyetine kabul ettirilemedi.

"Ağırlaştırılmış müebbet"le cezalandırılmasının ardından Gülseren Yılmaz'ın davası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından istinafa taşındı. Dernek, resmi nikahlı eş olduğu için eve bıçakla gitmesi ve etrafı gözlemesi nedeniyle "tasarlayarak öldürme"den yargılanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca aksi durumda katilin "koşullu sarıverilme"den yaralanması mümkün olabiliyor.

'En yüksek ceza verilmeli'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, kadın cinayetlerinde indirim söz konusu olmasın diye en yüksek cezanın alınması için mücadele ettiklerini belirtti.

Öte yandan istinafa taşınan davada Gülseren Yılmaz'ın katili Hilmi Yılmaz'ın avukatı skandal ifadeler kullandı. Avukat itiraz dilekçesine "Güldünyalar ölmesin sloganları mahkemelerin başında demoklesin kılıcı gibi sallanmaktadır. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Mahkemeler de Türk Milleti adına karar verir." diye yazdı.

14 bıçak darbesiyle öldürülen Gülseren YILMAZ cinayeti davasında sanık avukatı"Güldünyalar ölmesin sloganları mahkemelerin başında demoklesin kılıcı gibi sallanmaktadır. Biz Müslüman Türk milletiyiz.Mahkemeler de Türk Milleti adına karar verir."şeklinde itiraz dilekçesi yazmış.🤦‍♀️ pic.twitter.com/1gu2bcx2Jl — Mujde Tozbey Erden (@MujdeTozbeyErde) February 16, 2021

Güldünya da kardeşi tarafından öldürülmüştü

Akrabasının cinsel saldırısına uğrayan Güldünya Tören, 'aile meclisi' kararıyla 2004'te Sultanbeyli’de sokak ortasında vurulmuştu.

Akrabasının cinsel saldırısı sonrası hamile kalan #GüldünyaTören,aile meclisi kararıyla,2004'te sokak ortasında vuruldu,hastaneye kaldırıldı.12 saat sonra hastaneye gelen kardeşi tarafından öldürüldü.

Bugün bir kadın katili avukatının diline doladığı Güldünya'nın hikayesi budur. pic.twitter.com/0MOdj8qgSD — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) February 16, 2021

12 saat sonra hastaneye gelen kardeşi tarafından öldürülen Güldünya Tören için şarkılar bestelenmişti.