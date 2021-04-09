Faruk Bildirici Hürriyet'in 'Karargah rahatsız' manşetini yazdı: Doğrudan Genelkurmay projesiydi!

Hürriyet’in dört yıl önce yayımladığı “Karargâh rahatsız” haberinin perde arkasını gazetenin eski Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, “Medyanın ombudsmanı Saray’ın medyası” adlı kitabında anlattı.

Yurt gazetesinin haberine göre Faruk Bildirici, 'Karargâh rahatsız’ haberiyle ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haber içeriğinde bahsedilen ‘karargâh’ın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden dolayı soruşturma başlattığını ama “izlenime dayalı bu soruşturmanın zamanla kapanıp gittiğini” aktardı.

Bildirici, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabında bu haber nedeniyle Hürriyet’in Yazı İşleri’nde çıkan kavgayı şöyle anlattı:

Haberin ilk başlığı 'Komutan rahatsız' idi

“Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın hazırladığı haberin başlığı ‘Komutan rahatsız’dı. ‘TSK’yı yıprattığı düşünülen 7 konu ve buna Karargâh’ın bakışı özetle şöyle’ denilerek bu konular yedi başlık altında sıralanıyordu.

Birinci sayfa haberlerinin belirlenmesi için öğle saatlerinde yapılan toplantıda bu habere Yazı İşleri Müdürleri’nden Doğaner Gönen itiraz etti. ‘Haberde kaynak yok, başımıza bela olmasın’ diye tekrarladı toplantı öncesinde dile getirdiği endişesini. Sedat Ergin tepki gösterdi onun bu tavrına. ‘Bilmiyor musun Genelkurmay haberlerini. Kayıt mı olur? Birinci sayfadan sinirlerini alarak kullanalım’ dedi. O öyle ısrar edince masanın etrafındakilerden itiraz gelmedi. Haberin manşet yapılmasına karar verildi. Başlığı da Sedat Ergin verdi: ‘7 Eleştiriye 7 yanıt’.

Doğaner Gönen, ‘Gündem’ sayfasında aynı başlığı atmadı. Farklı olması için ‘Karargâh rahatsız’ başlığını koydu sayfaya. Haberin giriş bölümünü aynen alıp spot yaptı. Sayfanın mizanpajı tamamlanmak üzereyken Sedat Ergin geldi. Sayfaya baktı, başlığa itiraz etmedi ama ‘Biraz ufak kalmış. Biraz daha açsaydın’ dedi.

O ayrıldıktan sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanların sınırdaki denetlemeler sırasında kurban kestirdiği haberi geldi. Doğaner Gönen, ‘Kurban kestiler’ ve ‘El Bab’da iki şehit’ haberlerini sayfanın üzerine alıp, ‘Genelkurmay rahatsız’ haberini alta indirdi ama Sedat Ergin’in dediği gibi büyütüp dokuz sütuna yaydı. Taşra baskısı böyle gitti.



Sedat Ergin, daha sonra gece Yazı İşleri Müdürü İzzet Doğan’ı aradı. ‘Karargâh sanki kurban kesilmesinden rahatsız gibi oluyor böyle. Onları alta alalım’ talimatı verdi. Bunun üzerine İzzet Doğan da sayfayı yeniden düzenledi, kurban kesme ve şehit haberlerini alta aldı. 25 Şubat 2017 günkü Hürriyet’in şehir baskılarında 25. sayfadaki ‘Karargâh rahatsız’ haberi en üstteydi, taşra baskısına göre daha büyümüştü kapladığı alan."

'Haber, doğrudan Genelkurmay projesiydi!'

Bildirici, kitabında bu haberin Hürriyet’in ilk sayfasında “7 eleştiriye 7 yanıt” diye yayımlandığını ama devam sayfasındaki “Karargâh rahatsız” başlığının iktidar çevrelerine Cumhuriyet gazetesinin 23 Mayıs 2003’teki “Genç subaylar tedirgin” haberini çağrıştırdığını hatırlattı. Bildirici, gelen tepkilerin ardından yaşananlara da kitabında yer verdi:

“Hürriyet’in haberi, muhalefet çevrelerinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve TSK’ya yönelik eleştirilerine Genelkurmay kaynaklarının yanıtını içeriyordu. Üstelik böyle bir haber hazırlanması talebi de Genelkurmay’dan gelmişti. Haber, doğrudan Genelkurmay projesiydi!

Bu haberi ‘darbe çağrısı’olarak nitelendiren iktidar medyası, Hürriyet ve Hande Fırat’a saldırıya geçti. Habere ilişkin tartışmalara Genelkurmay da sessiz kalmadı. Genelkurmay’ın açıklamasında Hande Fırat’a bilgi verildiği kabul ediliyordu. Ancak kendilerinin hazırladığı metinde ‘Karargâh Rahatsız’ ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nde rahatsızlık’ gibi ifadelerin geçmediği vurgulanıyordu. Genelkurmay’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğrudan Hürriyet’i hedef aldı. Erdoğan, ‘Yapılan terbiyesizlik, seviyesizlik’ diye konuştu.”

'Hande Fırat ve Sedat Ergin hatalıydı'

Hürriyet’in asıl hatasının Genelkurmay’ın görüşünü “askeri kaynaklar” diye isim vermeden ve haber kaynağını gizleyerek yayımlamak olduğunu vurgulayan Bildirici, bu olayı gazetecilik açısından değerlendirdi:

“Hürriyet gibi bir gazetede böyle bir yanlış yapılması, ilk açıklamada haberin savunulması ama saldırılar artınca editöryal hata diye geri adım atılması vahim bir durumdu. Olay kapandı sanılırken Doğaner Gönen, bir süre sonra gündem sayfalarından alınıp, adli olaylar ve yaşam ile ilgili üç ve dördüncü sayfaların editörlüğüne verildi. Fatura ona kesildi. Kuşkusuz ‘Karargâh rahatsız’ başlığını tercih etmesinden dolayı sorumluluğun bir kısmının ona ait olduğu söylenebilirdi.

Ama asıl olarak Genelkurmay’ın muhalefete yönelik yanıtlarını ‘askeri kaynaklar’ diye yazan Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve kaynağı gizli tutulan bu haberin gazetede büyütülerek kullanılmasını isteyen, iç sayfadaki ‘Karargâh rahatsız’ başlığına itiraz etmeyen Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin hatalıydı."