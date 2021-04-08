Hürriyet'te hakkaniyetli değil Hakan'iyetli gazetecilik: Ver reklamı, al haberi

Gazeteciliği reklam için kullanma örneğine bugün bir yenisi daha eklendi.

Hürriyet gazetesi bugün 2 sayfasında haber görüntüsü altında reklam içeriği yayınladı. İçeriğin reklam olduğunun bir kanıtı bu iki sayfaya verilen yarım sayfalık ilanla belli oldu.

Hürriyet'in eski okur temsilcisi olan gazeteci Faruk Bildirici gazetenin bu içeriğine şöyle tepki gösterdi:

Hürriyet’e yarım sayfa ilan verene tam sayfa haber görünümlü tanıtım bedava! Üstelik Kahramankazan Belediye Başkanının tanıtımına “Ankara’nın değerleri dosyası” başlığı konulmuş. İki sayfada K.Kazan ve bir de ATO ile ASO başkanları var. Hürriyet’e göre Ankara’nın değerleri bu kadar

Hürriyet’e yarım sayfa ilan verene tam sayfa haber görünümlü tanıtım bedava! Üstelik K.Kazan Belediye Başkanının tanıtımına “Ankara’nın değerleri dosyası” başlığı konulmuş. İki sayfada K.Kazan ve bir de ATO ile ASO başkanları var. Hürriyet’e göre Ankara’nın değerleri bu kadar:)) pic.twitter.com/7Ugoij8wSG — Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 8, 2021





Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün emekli amirallerle ilgili Hürriyet haberinde amirallerin ailelerinin konu edilerek hazırlanan ve tepki toplayan haber için özür dilemiş, saldırgan metin yayından kaldırılmıştı. Hakan buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun haberi eleştiren açıklamalarını 'Böyle bir haber karşısında Kılıçdaroğlu'nun mal bulmuş mağribi gibi üstüne atılması hiç yakışık alacak bir şey mi yani? Bu da ayrı bir problem.' ifadeleriyle karşılamıştı.

Hakan Hürriyet'te hakkaniyetli gazetecilik yapmaya çalıştıklarını da söylemiş ancak pek kimseyi ikna edememişti.