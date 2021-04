Fabrikadaki yemekten zehirlenen 106 işçi hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında çıkan yemekten yiyen 106 işçi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) toplam 300 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasındaki 106 işçi ambulanslarla kentteki ve çevre il ile ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

AA'nın haberine göre Osmaniye Devlet Hastanesine gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz gazetecilere yaptığı açıklamada Osmaniye OSB'de bulunan fabrikada 15.00-23.00 vardiyasında çalışan 300 işçiden bazılarında saat 17.00'de ve iftarda yenilen yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandığını söyledi.

Olay yerine 17 112 Acil Servis ambulansı sevk edildiğini aktaran Öznavruz, "Şu ana kadar ilimizdeki hastanelere 106 hasta intikal etti. Yapılan tetkikler sonucu hayati tehlike arz edecek bir hastamız bulunmamaktadır. Müdürlük olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Şu an 3 ambulansımız fabrikada hazır vaziyette beklemektedir. İlimizdeki bütün hastanelere destek ekipler sevk edildi. Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Halkımız endişe etmesin, her şey kontrolümüz altında" dedi.