Zorbalar kalmaz gider! 1 Mayıs kutlu olsun!

Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Zorbalar kalmaz gider" manşetiyle çıktı. Gazete TKP'nin 1 Mayıs mesajına da yer veriyor.

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 269. sayısı "Zorbalar kalmaz gider!" manşetiyle çıktı.

TKP'nin 1 Mayıs mesajı Boyun Eğme'nin sayfalarında yer aldı:

"KUTLU OLSUN

Zenginliğini emekçi halkın fukaralığına borçlu olanlar

Eşitliği özgürlükten, adaleti vicdandan ayıranlar

Suyu, ağacı, toprağı, soluduğumuz havayı mal diye satanlar

Kadını kölesi, çocuğu malı sananlar

Dini siyasete, siyaseti paraya bağlayanlar

Çıkardıkları her yasa, imzaladıkları her kararnameyle işçi haklarına el uzatanlar Salgını fırsata çeviren patronlar

İş cinayetini fıtrat diye anlatanlar

İnsanın insanı sömürdüğü bu düzeni değişmez sananlar Kaybedecekler.

İşçi sınıfı kazanacak.

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için… İşçi sınıfı iktidarı mutlaka kurulacak.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.

Yaşasın 1 Mayıs!"

Boyun Eğme'nin yeni sayısını okumak için görsele tıklayınız.

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