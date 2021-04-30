Zorbalar kalmaz gider! 1 Mayıs kutlu olsun!

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 269. sayısı "Zorbalar kalmaz gider!" manşetiyle çıktı.
TKP'nin 1 Mayıs mesajı Boyun Eğme'nin sayfalarında yer aldı:
"KUTLU OLSUN
Zenginliğini emekçi halkın fukaralığına borçlu olanlar
Eşitliği özgürlükten, adaleti vicdandan ayıranlar
Suyu, ağacı, toprağı, soluduğumuz havayı mal diye satanlar
Kadını kölesi, çocuğu malı sananlar
Dini siyasete, siyaseti paraya bağlayanlar
Çıkardıkları her yasa, imzaladıkları her kararnameyle işçi haklarına el uzatanlar Salgını fırsata çeviren patronlar
İş cinayetini fıtrat diye anlatanlar
İnsanın insanı sömürdüğü bu düzeni değişmez sananlar Kaybedecekler.
İşçi sınıfı kazanacak.
Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için… İşçi sınıfı iktidarı mutlaka kurulacak.
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.
Yaşasın 1 Mayıs!"