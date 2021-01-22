Eyleme saatler kala santralde patlama iddiası

Çarşamba Eğercili biyokütle enerji santralinin önünde bugün sabah yapılacak eyleme saatler kala Çarşambalı çiftçilerin santral karşıtı sosyal medya hesaplarından dumanlar içinde olduğu görülen santralin görseli paylaşılarak su soğutma türbininin patladığı iddiası duyuruldu.

‘Patlama oldu’ paylaşımı yapana dava açacağız

Bu duyuru üzerine harekete geçen santral şirketi "Kamuoyuna acil açıklama" başlığıyla patlama iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bu akşam saatlerinde Çarşamba yerelindeki bazı çıkar gruplarına hizmet eden manipülasyoncu gruplar tarafından montajlanmış resimler yayınlanarak tesisimizde patlama olduğu iddia edilmiştir. Tesisimizde şu an hiçbir çalışma yoktur. Bu durumda meydana gelmiş herhangi bir kaza ya da patlama yoktur. Tesisimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Manipülasyonlara ve çirkin iftiralara halkımızın itibar etmemesini rica ediyoruz. Bu iddiayı ortaya atan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

‘Biz halkız, varsa cesaretiniz sabah 10.30’ da kapınızda olacağız’

Santral şirketinin açıklamasına "Mademki patlama yok diyorlar; yarın calıştırsınlar da görelim" diyen yöre halkının yanıtı gecikmedi:

Zehir santraline hayır gruplarında sahte kimliklerle yer alanlar, bize haberleriniz gelmiyor mu sanıyordunuz? Yağmacı, doğa düşmanı Oltan Köleoğlu Enerji kendi elemanlarına söylediği sözü bile yalanlıyor. Dün kapasite düşürmeye başlayan yağmacılar, bugün de santralin soğutma tribünlerinde meydana gelen patlama hasarının tadilatı için 1 hafta çalışma olmayacağını elemanlarına açıklamış; paçalar tutuşunca kendisini bile yalanlamıştır.

Açıkça söylüyoruz; tam verim alamıyorsunuz çünkü ısı kaybı yaşıyorsunuz. Isı kaybı yaşamanızın sebeplerinden biri de yaktığınız maddenin nemden dolayı ısı değerinin düşüklüğüdür. Madde arttırımına giderek kazanları boğuyor; atığı temizleyemeyip siyah dumana sebep oluyorsunuz.

Bilmiyorsunuz! Deneme yanılma yöntemiyle doğruyu bulmaya çalışıp ovayı mahvediyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Satın alınmış kalemlerinize, belediye başkanlarınıza, vekillerinize karşı biz halkız! Varsa cesaretiniz sabah 10.30’ da kapınızda olacağız; o kapıyı bize açın!"

Eylem saatler kala yaşananlar yöre halkı tarafından manidar bulundu.