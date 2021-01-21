TKP'den Samsun Çarşambalı çiftçilere destek çağrısı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, Çarşamba'daki biyokütle enerji santralinin bölgedeki çiftçilerin mahsüllerini ve halkın sağlığını tehdit ettiğini belirterek, çiftçilerin yarın düzenleyecekleri eyleme destek çağrısında bulundu.

"Çarşamba Halkı Patronlardan Büyüktür" diyen TKP, yöre halkı, meslek odaları ve çevre örgütlerinin açtığı onlarca dava, mahkeme kararları ve protesto eylemlerine rağmen ülkenin en verimli üç ovasından biri olan Çarşamba Ovası’nda faliyete geçen Oltan ve Köleoğlu Enerji biyokütle enerji santralinin önüne çağrıda bulundu.

TKP açıklamasında santralden tahliye edilen kirli ve kaynar sularla tarım arazilerinin haşlandığına, bölgedeki akarsuların santral atık sularıyla kirletilerek canlı yaşamı tehdit ettine değinirken santral bacalarından çıkan duman, kül ve buharın evlere ve tarım arazilerine yağdığını ve kimyasal kokusunun halk sağlığını tehdit ettiğini hatırlattı.

TKP konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

"Belediye meclisleri şirketlerin noteri olmaktan çıksın, halkın sesi duyulsun diyen, Enerji yaşamsal bir haktır özel şirketlerin elinden alınıp devletleştirilmelidir diyen, Enerji Oltan ve Köleoğlu gibi para babalarının çıkarı için değil emekçi halkın ihtiyaçları için üretilsin diyen komünistlerin, Samsun'da tam 18 adet elektrik santrali faaliyetteyken Çarşamba Eğercili’ye biyokütle enerji santrali kuranlara karşı halkın sesi ve vicdanı olmaya devam edeceğini bir kez daha ilan ediyor; Samsunluları Çarşambalı çiftçilerin 22 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Çarşamba Eğercili Mahallesi santral önündeki eylemine katılmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.

TKP Samsun İl ÖrgütüÇarşamba Halkı Patronlardan Büyüktür"