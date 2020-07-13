Ermenistan'dan Türkiye’ye yanıt: İstikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmanın ardından Azeri tarafına koşulsuz destek verdiklerini açıklamasının ardından, “Türkiye’nin istikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz’da, aslında Azerbaycan’ın sınırda güç kullanmasını haklı çıkararak, Bakü’ye yönelik koşulsuz desteklerini ifade ettikleri, ancak açıkça yalan ve yanıltıcı olan bilgi yaydıkları bir açıklama yayınladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Türkiye’nin bu tarz provokatif tavrı ve Ermenistan’a yönelik mesnetsiz suçlamaları; AGİT Minsk Grubu üyesi gibi değil, Dağlık Karabağ krizine müdahil bir taraf gibi hareket ettiğini doğruluyor. Bu husus, Türkiye’nin uluslararası anlamda, öncelikle de AGİT kapsamında Karabağ krizine dahil edilmesini imkânsızın ötesine taşıyor. Türkiye’nin komşu bölgelerdeki krizlere müdahil olma çabası, halihazırda söz konusu bölgelerde güvenliğin baltalanmasına ve istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Türkiye’nin bölgemizde istikrarsızlığı provoke etme girişimlerini kararlılıkla kınıyoruz.”