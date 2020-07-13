Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmayla ilgili "Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz, Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız.

(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi? Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur."

Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırda yaşanan çatışmada en az 2 askerin öldüğü bildirilmişti.