Ermenistan’da kriz sürüyor: Moskova ve Bakü’den Karabağ açıklamaları

Ermenistan’da ordunun dün sabah yayımladığı muhtıra ile istifasını istediği Nikol Paşinyan başbakanlığındaki hükümete karşı gösteriler bugün de devam ediyor.

Paşinyan muhtırayı yayımlayan Genelkurmay Başkanı Onnik Gasparyan’ın görevden alınması için kararname imzalamış ancak kararname Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından onaylanmamıştı. Bunun üzerine Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlediği mitingde Gasparyan’a gönüllü olarak görevi bırakması çağrısında bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada Gasparyan’ın istifa etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise ülkedeki krizle ilgili Parlamento Başkanı ve muhalefet partilerinin liderleri ile görüşmelerine devam ediyor. Sarkisyan’ın Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasına ilişkin kararını bu görüşmelerin ardından vereceği belirtildi.

Muhalefet parlamento önünde eylemde

Dün Erivan’da Paşinyan destekçileri ile hükümet muhalifleri ayrı ayrı sokağa çıkmış, Cumhurbaşkanı Sarkisyan taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. Paşinyan karşıtı yaklaşık 200 kişi geceyi parlamento binası yakınlarındaki bir caddede kurulan çadırlarda geçirirken sabah saatlerinde buradaki kalabalığın arttığı görüldü. Binlerce protestocu parlamento yakınlarındaki caddeyi kapatarak bir yürüyüş düzenledi.

Muhalefet partilerinin Paşinyan’ın yetkilerinin elinden alınması için parlamentoda özel bir oturum yapılması önerisi ise parlamentoda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerinde reddedildi.

Paşinyan ile Putin görüştü

Paşinyan muhtıradan bir gün önce Rus yapımı İskender füzelerinin arızalı olduğu ima etmiş, bu sözlerini eleştiren Genelkurmay İkinci Başkanı’nı ise görevden almıştı. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı ve 30’un üzerinde kuvvet komutanı yayımladıkları bir bildiriyle bu görevden alma kararına tepki göstermiş, ülke için doğru kararları almakta yetersiz olduğunu belirttikleri Paşinyan ve hükümetinin istifasını istemişti. Paşinyan yanlılarının muhtıranın arkasında Rusya'nın olduğu imaları üzerine Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı dün ikinci bir açıklama yaparak yayımladıkları bildirinin “kimsenin yönlendirmesi ve baskısı altında hazırlanmadığı” ifadesini kullanmıştı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’ın “Ermenistan’ı ülkede düzen ve barışı korumaya ve durumu hukuk çerçevesinde çözmeye çağırdığı” belirtildi. Ayrıca Rusya ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında da dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Kremlin ve Azerbaycan: 10 Kasım bildirisi icra ediliyor

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün Ermenistan’daki krizin, 10 Kasım’da Moskova’da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren bildirinin icra edilmesini etkilemediğini söyledi. Peskov anlaşmanın devamının “çok önemli” olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan’ın 10 Kasım ateşkes anlaşmasına uymasını umduğunu belirterek aksi takdirde durumun Ermenistan açısından daha da kötüye gideceğini savundu. Aliyev “Başka bir seçenek yok. Yeni gerçeklikleri kabul etmek zorundalar” dedi.

Düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında konuşan Aliyev, Ermenistan’da gelişmeleri “iç meseleler” diye niteledi ve bunun sorumlusunun mevcut ve önceki Ermenistan yönetimleri olduğunu savunarak “Koçaryan-Sarkisyan cuntası ülkeyi bu duruma getirdi” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da şimdiki krizin ülke yönetimlerinin “işgal” politikalarının bir sonucu olduğunu savunan Aliyev "Ermenistan’ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" diye konuştu.