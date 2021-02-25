Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi, Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırdı.

Paşinyan ülkede bir darbe girişimi olduğunu belirterek destekçilerini başkent Erivan'da toplanmaya çağırdı, ayrıca televizyondan bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan muhtırada, Genelkurmay birinci yardımcısı Tikran Haçaturyan'ın görevden alınmasına tepki gösterilerek bu karar "devlet karşıtı ve sorumsuzca" olarak nitelendi. Paşinyan ve hükümetinin doğru kararları alamadığı savunulan muhtırada "Görevdeki makamları gözden düşürmeyi amaçlayan saldırılara uzun süredir sabırla tahammül ettik. Her şeyin bir sınırı vardır” ifadeleri kullanıldı. Bildiride "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor" denildi. Muhtırada Genelkurmay Başkanı Onnik Gasparyan ile 30'ün üzerine komutanın imzası yer aldı.

Paşinyan 'darbe girişimi' dedi, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almak için kararname imzaladı

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genelkurmay'ın açıklamasını bir askeri darbe girişimi olarak görüyorum. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırıyorum. Yakında ulusa sesleniş konuşması yapacağım" dedi.

Paşinyan ayrıca Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı. Gasparyan'ın görevden alınması için imzalanan kararname henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadı.

Paşinyan ordunun istifasını istemesi sonrası Erivan'da toplanan destekçilerinin yanına geldi.

Paşinyan'ın bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçilerine bir konuşma yapacağı öğrenilirken, muhalefet partilerininse saat 14.00'te Özgürlük Meydanı'nda bir miting yapacakları bildirildi. Muhalefet partileri Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa sürüklemekle suçladı.

Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçilerinin yanına gelen Paşinyan, istifa etmeyi düşünmediğini ve ülkeyi terk edeceği söylentilerinin doğru olmadığını belirtti.

Öte yandan Paşinyan muhalifleri başkentteki Opera Binası önünde toplandı. Paşinyan destekçilerinin yürüyüşü sırasında buradaki grubun "hainler" diye bağırmasının ardından iki grup arasında arbede yaşandı.

Karabağ liderinden arabuluculuk önerisi

Öte yandan Karabağ'daki Artsakh Cumhuriyeti lideri Arayik Harutyunyan, Paşinyan ile Ermenistan ordusu arasında arabuluculuk teklifinde bulundu. Tarafları sağduyulu olmaya çağıran Harutyunyan "Yeterince kan döküldü. Şimdi krizlerin üstesinden gelme ve yola devam etme zamanı. Erivan'yayım ve bu siyasi krizin üstesinden gelmek için arabulucu olmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

Kremlin'den itidal çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi. Peskov taraflara anlaşmazlıkların barışçıl yolla ve anayasal çerçeve içinde çözülmesi çağrısı yaptıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Paşinyan'ın dünkü bir söyleşisinde Rus yapımı İskender füzelerinin arızalı olduğunu ima eden açıklamasının hatırlatılması üzerine bu konuda bir yorum yapmayacağını belirterek "Rus askeri teknolojisi, etkinliğini sayısız defa kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.

İskender füzeleri eleştirisi

Paşinyan'ın dün verdiği bir söyleşide gazetecinin, Serj Sarkistan'ın “Karabağ Savaşının 3'üncü veya 4'üncü gününde İskender'in neden kullanılmadığına şaşırdım” sözlerini hatırlatması üzerine "Öyleyse, örneğin kullanılmış İskender füzelerinin neden patlamadığını ya da yüzde 10’unun patladığını söyleyebilirler mi?" demişti.

Agos'un aktardığına göre Rusya Duma Savunma Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin ise yaptığı açıklamada Paşinyan'ın Rus silahını eleştirerek bu konuda suçsuz çıkmaya çalıştığını belirtmiş ve Ermenistan Başbakanı'nı açıkça özür dilemeye çağırmıştı. Şerin “Sanırım Paşinyan askeri işlerle hiç ilgilenmedi. 10 İskender'in kullanıldığı ve sadece birinin patladığı nasıl hesaplanabilir? Ve diğer 9 nerede düştü ve patlamadı? Bence Paşinyan açıkça özür dilemeli” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan itidal çağrısı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada ülkede sıkıyönetimin halen yürürlükte olduğunu söyledi ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

10 Kasım'da Moskova'da imzalanan bildirinin bir barış anlaşması olmadığını kaydeden Sarkisyan Ermenistan'ın gerçek bir "iç tehlike" ile karşı karşıya olduğunu belirttiği açıklamasında "tüm tarafları -tüm devlet organlarına, iktidar yapılarına, siyasi güçlere ve yurttaşlara- itidalli olmaya" çağırdı. Sarkisyan "devleti tehlikeye atan istikrarsızlık girişimlerine izin verilmemesi ve kayıtsız şartsız Anayasa'ya uygun hareket edilmesi" çağrısında bulundu.

Erivan'da hükümet yanlıları ile muhalifler sokakta

Paşinyan, Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alınmasına yönelik kararnamesinin Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından imzalanmadığını söyledi, Sarkisyan için "Eğer imzalamazsa, darbeye katılmış mı olacak" dedi. Paşinyan, Gasparyan'ı gönüllü olarak görevi bırakmaya çağırdı.

Paşinyan 2018'de kendisini iktidara taşıyan gösterilerin adlandırıldığı "kadife devrim"e de atıfta bulunarak "Siyasi açıklama sınırını aşan herkes tutuklanacaktır. Artık kadife yok" ifadesini kullandı.

Paşinyan geçen Aralık ayında yaptığı erken seçim çağrısını da geri aldığını açıkladı. Paşinyan Erivan'daki destekçilerine "Sizin talebiniz üzerine erken seçim fikrini masadan çekiyorum" dedi.

Öte yandan Paşinyan'a karşı muhalefet de Erivan'da Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Buradan parlamentoya yürüyen muhalifler ordunun bildirisine destek verdiklerini belirterek Paşinyan'ın istifasını istiyor. Ülkenin eski başbakanlarından Vazgen Manukyan parlamentoda Paşinyan'ın yetkilerinin kaldırılması için olağanüstü bir oturum talep edeceklerini söyledi.

Genelkurmay'dan ikinci açıklama: İstifa çağrısı kimsenin baskısı altında yapılmadı

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı ikinci bir açıklama yaparak bu sabahki bildirinin kimsenin yönlendirmesi ya da baskısı altında yapılmadığını kaydetti. Açıklamada istifa çağrısı yinelenerek "Bu, amacı tek olan generallerin ve subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz" denildi.

Karabağ anlaşması ve Rusya

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 6 hafta süren çatışmaların ardından varılan anlaşma nedeniyle Paşinyan ülkede protestolarla karşılaşmıştı. Paşinyan Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada "halkın kararıyla" istifa etmeye hazır olduğunu söylemiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Karabağ'da iki taraftan binlerce askerin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından Moskova'da 10 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir anlaşma imzalamıştı. Paşinyan anlaşmaya ilişkin "tarif edilemeyecek kadar acı verici" açıklamasını yapmıştı.

2018 ilkbaharında yaşanan ve “kadife devrim” diye adlandırılan geniş çaplı meydan gösterileriyle iktidara gelen Batı yanlısı Nikol Paşinyan'ın hükümeti üzerinde Rusya'nın etkisi bu anlaşmayla artmıştı. Rusya ayrıca bu anlaşmayla Karabağ'da asker bulundurma fırsatını da yakalamıştı.