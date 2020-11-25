Ermenekli madencilerin yürüyüşüne jandarma barikatı

Karaman Ermenek’te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri Ankara’ya yürümek istedi. Jandarma madencilerin önünü kesti.
Cenne ve Seba Maden Ocağı işçileri, eylemlerinin 87. gününde Ermenek Güneyyurt Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara’ya yürümek istedi. Jandarma madencilerin etrafına barikat kurdu.
Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanları Tahir Çetin’in eylemde fenalaştığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu.
Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Genel Başkanımız Tahir Çetin Fenalaştı. Ambulans olmadığı için işçi arkadaşımızın aracı ile Ermenek Devlet hastaneye götürüldü.”
Genel Başkanımız Tahir Çetin Fenalaştı. Ambulans olmadığı için işçi arkadaşımızın aracı ile Ermenek Devlet hastaneye götürüldü.#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/QLxthlCSFd— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020
Madenciler gözaltına alındı
Bağımsız Maden İş Sendikası işçilerine ve ailelerine polis biber gazı ile saldırdı.
Çok sayıda işçi gözaltına alındı.
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020
Maaş ve tazminat haklarımız için başlattığımız direnişimizin 87. gününde Ankara yürüyüşümüze polis ve jandarma biber gazı ve tomalarla saldırdı.
Birçok gözaltı ve yaralılar var!#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/ECB6GaXKF7