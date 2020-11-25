Ermenekli madencilerin yürüyüşüne jandarma barikatı

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!



Maaş ve tazminat haklarımız için başlattığımız direnişimizin 87. gününde Ankara yürüyüşümüze polis ve jandarma biber gazı ve tomalarla saldırdı.

Birçok gözaltı ve yaralılar var!#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/ECB6GaXKF7