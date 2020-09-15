Ermenekli madencilerden eylem: 1 Ekim'de Ankara'ya yürüyecekler

Karaman Ermenek’te Cenne maden ocağında bir hafta önce başlayan direnişin ardından aynı patrona ait Seba Madencilik’te de işçiler aylardır ödenmeyen maaşları için direnişe geçmişti.

Ermenek'te bulunan Seba Madencilik’te 7 aydır, Cenne Maden Ocaklarında 13 aydır maaşlarını alamayan işçiler direnişlerinin 15. gününde hem Ermenek Kent meydanında hem de Konya'da basın açıklaması yaptı.

Aylardır maaşlarını alamayan işçiler, muhattap da bulamadıkları için patronun evinin ve diğer işyerlerinin bulunduğu Konya merkeze doğru yola çıktı. Konya şehir girişinde polis tarafından durdurulan işçilerin şehre girişleri engellenmeye çalışıldı. Polisin bir süre şehre sokmak istemediği işçiler patronun yem fabrikasına kadar ulaşmayı başardı.

Özbey Yem önüne ulaşarak burada bir açıklama yapan ve direnen işçilerin ısrarı üzerine, patron Fehmi Özbey işçilerle görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bir süre patronla görüşen işçi temsilcileri, patronun sadece laf kalabalığını yaptığını, hiçbir taleplerinin karşılanmadığını, yaptıkları onca hukuksuz uygulamaya rağmen devletin müdahale etmediğini söyleyerek 1 Ekim'de Ankara'ya yürüme kararı aldıklarını dile getirdi.

İşçiler, 1 Ekim'e kadar Konya ve Karaman’daki tüm emek ve dayanışma güçlerini mücadelelerine destek olmaya çağırdı.