Ermenek’te maden işçilerinin direnişi büyüyor: Cenne’den sonra Seba’da da direniş başladı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde aynı patrona ait Cenne Maden Ocağı ve Seba Madencilik’te işçiler aylardır ödenmeyen ücretlerini almak için direnişe başladı.

Cenne Maden Ocağı’nda işçiler bir yılı aşkın süredir ödenmeyen maaşlarını alabilmek için geçen hafta başlayan direnişlerini sürdürüyor. Aynı patrona ait Seba Madencilik’te çalışan işçiler de 7 aydır ödenmeyen maaşlarını alabilmek için dün direnişe başladı.

Cenne Maden’deki direnişin sözcüsü Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Abdullah Büber

Cenne Maden’deki direnişin sözcüsü Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Abdullah Büber, soL’a yaptığı açıklamada “Burada biz 31 Ağustos Pazar günü maaşlarımızı, tazminatlarımızı, yıllık izinlerimizi otomatik BES kesintilerimizi alabilmek için bir eylem başlattık. Bu konuda patronla birçok görüşme sağladık. Ama bize şu şekilde cevap verildi: Gidin çalışın, kömürü çıkarın, ödeyeceğim” dedi.

Cenne Maden’de bu, işçilerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları ilk direniş değil. Önce geçtiğimiz yıl 31 Ekim’de 80 işçi 4 ay ödenmeyen maaşlarını alabilmek için direniş başlattı. Direniş sonucunda işçilere 2 aylık maaşları ödendi ancak çalışma saatleri 6 saat 15 dakikadan 8 saate çıkarıldı. Büber “Malum ekmek parası” diyerek bu şartı kabul ettiklerini söyledi.

Aralık ayının 5’ine kadar böyle çalıştıklarını anlatan Büber “Aralık ayının 5’inde yine 4’er, 5’er maaşımız içeride olduğu için iş bıraktık. Patron tarafından hiçbir şekilde bizimle irtibata geçen olmadı. Şubatın ortasına kadar bekledik. 80 kişiden 40-45 kişilik bir grup eylem yaparak maaşlarını aldı, tazminatsız bir şekilde çıkışları verildi. Geriye kalan kişiler acaba düzelir mi ki, çalışır mıyız ki umuduyla beklemeye devam ettik” dedi.

Patronun yapılan görüşmelerde “gidin çalışın, bende kimsenin parası kalmaz, kömürü çıkarın ödeyeceğim” şeklinde cevaplar verdiğini aktaran Büber, son olarak 13 aydır ödenmeyen maaşları için 31 Ağustos 2020’de yeniden direnişe başladıklarını söyledi.

Devletten teşvik alıyor

Büber mahkemeye başvurduklarında ise maaşlarını yine alamadıklarını, icracılar geldiğinde ocakta üretim devam etmiyormuş gibi kamuflaj yapıldığını ve patronun bu ocaktan çıkarılan kömürü yine kendisine ait Seba Madencilik üzerinden sattığı için tahsilat yapılamadığını anlattı. Büber patronun aynı zamanda devletten teşvik de aldığını dile getirdi.

Büber şunları anlattı:

“Bizim tam 13 aylık olarak maaşlarımız duruyor. Patronla yaptığımız görüşmelerde bize hukuk yolunu gösteriyor: ‘Gidin kömür çıkarın çalışın. Çalışmazsanız gidin mahkemeye verin, mahkeme yoluyla çözebilirseniz de alın’ diyor. ‘Cenne’nin kasasında para varsa öder’ şeklinde cevaplar alıyoruz. Cenne’nin kasasında paranın olmasının mümkün olmadığını biz biliyoruz. Zaten buradan çıkan (Cenne’den çıkan) kömürün Halimiye sahasında Seba Madencilik adı altında kendine ait bir şirkette satışını gerçekleştiriyor. Artı devletten teşvik alıyor. Bu konuda iki kez Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığındaki ekiplere yakalandı. Orada kayıtlar mevcuttur.

Bize icra yolunu gösteriyor. Gidiyorsun, hukuktan hak ediyorsun, ondan sonra tahsilat yapamıyorsun. Bunun sebebi, başka şirketten kömürü sattığı için tahsilat yapılmıyor. Buraya icracılar geldiği zaman üretimi durduruyorlar, dışarıda olan kömürü kamufle ediyorlar. Kamufle ettikleri için icra memurları biraz bekleyip gidiyor, daha sonra üretim aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyor.

Biz 7 gündür direnişimizi sürdürüyoruz. Bizle devlet mecralarından hiçbir şekilde bir iletişime geçen bağlantı kuran olmadı.”

Seba Madencilik'te de işçiler dün direnişe başladı.

Büber dün soL’a yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Seba Madencilik adı altında çalışan aynı patronun işçileri 7 aydır maaşlarını alamadıkları için bir eylem başlattı. Onlara destek amacıyla gittik” dedi.

Çanakkale Yenice'de de maden işçileri direnişe hazırlanıyor

Öte yandan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, Çanakkale Yenice'de de maaşları ödenmeyen maden işçilerinin direnişe hazırlandığını dile getirdi.

Cenne 1 No'lu maden ocağındaki direnişin 6. gününde yapılan basın açıklamasından...

2014 yılında Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiğini, bundan 5 ay sonra Ermenek'te de 18 maden işçisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Çetin işçilerin 7 günden beri Cenne 1 Nolu Ocak'ta eylem sürecini yeniden başlattıklarını, bugün de aynı patrona ait Seba Madencilik'te 7 aydan beri maaşlarını alamadıkları için bugün üretimi durduran işçilerin eyleme başladığını söyledi. Çetin, "Aynı şekilde Çanakkale Yenice maden ocaklarında da maaşlarını alamadıkları için maden işçileri direnişe hazırlanıyor. Kaymakam 15 gün içerisinde maaşların ödeneceği sözünü verdi. Ve şimdi o arkadaşlarımız Eylül'ün 15'inde verilen söz tutulmazsa Çanakkale Yenice'de de bir eylem başlayacak" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında maden işçilerinin aynı sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren Çetin, "Bir taraftan da pandemi sürecinde arkadaşlarımız zor durumlar yaşıyor. Yeraltında pozitif çıkan arkadaşlarımızla temastan dolayı karantina alınan arkadaşlarımızın 15 günlük ücretleri ödenmiyor. Pandemi süreci tüm maden işçilerini etkiledi" dedi.

Cenne'de direnen işçilerden Seba Madencilik'te başlayan direnişe ziyaret

Soma'da maden patronlarından sendikaya: İşçileri kışkırtıyorsunuz

Soma'daki tüm işverenlere yazdıkları yazıyla yeraltında çalışan maden işçilerinin aynı havayı teneffüs ettiklerini, aynı yerlere temas ettiklerini dile getirdiklerini ve bu maden ocaklarında üretimin geçici olarak durdurulmasını ve işçilerin karantinaya alınmasını istediklerini belirten Çetin "Ama maalesef bizim hakkımızda 'siz işçileri kışkırtıyorsunuz' denilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" diye konuştu.

Çetin "Ve şimdi bu hastalık ciddi bir şekilde yayılmaya başladı" dedi. Pandemi sürecinde maden işçilerinin daha fazla yoksulluğa sürüklendiğini kaydeden Çetin "Arkadaşlarımızın sesine ses olacağız. Hem bu hastalıkta hem çalışma hakları için sonuna kadar arkadaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.