Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine CHP'li yöneticiden yanıt

Sağlar'ın sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Erdoğan'dan 'vitrin mankeni' çıkışı

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada Sağlar'ın sözlerine tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sırasında yanında CHP'nin başörtülü yöneticileri vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma sürecini de bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Geçti o günler. Yanına 2 değil 20 tane başörtülü koysan da senin ne olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak buralara kadar gelindi. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç'tan tepki: Biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum

Erdoğan’ın sözlerine yanıt, dün Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan CHP’nin başörtülü Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç’tan geldi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum;

İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!”

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlarda özür dilemesini bekliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul'da Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanının cuma namazı çıkışında bir açıklaması oldu. "Vitrin mankeni gibi başı örtülü bazı isimleri yanınıza alarak, halkı kandırdığınızı söyledi. Bu açıklamasına ne söylersiniz?" şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi:

"Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor.

Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl fikir versin buna."