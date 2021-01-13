Erdoğan'ın 'Kuvayi Milliye'ye benzettiği ÖSO'dan Rasulayn'da yağma

TSK ve ÖSO adlı cihatçı çetenin kontrolünde olan Suriye'nin Rasulayn kentinde yağma olayları yaşandı.

SANA'da yer alan habere göre, Rasulayn şehrinde birçok mağazaya zorla el koyan ÖSO üyeleri, buraları yağmaladı.

Haberde bu tür yağmaların insaları evlerinden ve dükkanlarından çıkarmak amacıyla yapıldığına işaret edildi, son zamanlarda bu tür yağma olaylarının arttığı ifade edildi.

Suriye'de birçok katliama imza atan ÖSO adlı cihatçı çete, ismini "Suriye Milli Ordusu" olarak değiştirmişti.

Söz konusu çeteye övgü açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur" demiş, bu sözler tepki çekmişti.