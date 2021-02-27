Erdoğan ve Putin Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. reaktörünün temelini atacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.

Bakan, "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4-5 bin kişiyi orada istihdam ediyor olacağız. Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz" diye konuştu.

"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen Bakan, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.