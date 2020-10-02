Erdoğan kayyumları: HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 59'una kayyum atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerden hemen önce kayyum tehdidinde bulunmuştu. Erdoğan'ın bu tehdit ve talimatı sonrası HDP'nin seçimlerde kazandığı 65 belediyeden tam 59'una kayyum atandı. Son olarak Kars Belediyesi'ne atanan kayyumla birlikte HDP'nin elindeki tüm il belediyelerine kayyum ataması yapılmış oldu.