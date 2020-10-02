Erdoğan kayyumları: HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 59'una kayyum atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim öncesi yaptığı kayyum tehdidi ve talimatı sonrası kayyum atamaları sürüyor.
HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı neredeyse tüm belediyelere teker teker kayyum ataması yapıldı.
Kazanılan 65 belediyeden 6'sı kaldı
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanan HDP, o günden bu yana kayyum kararlarıyla hedefte.
Kazanılan 65 belediyenin tam 59'una kayyum atanırken, son olarak Kars Belediyesi'ne yapılan kayyum atamasıyla birlikte HDP'nin elindeki belediye sayısı 6'ya düştü.
Kars'a atanan kayyumla HDP'nin kazandığı tüm il belediyelerine kayyum atanırken, şu anda dördü ilçe, ikisi belde 6 belediyenin yönetimi HDP'de.