Kayyum atanan Vali, Kars Belediyesi önünde polis eşliğinde namaz kıldı

Tutuklanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, ilk iş olarak belediye binası önünde namaz kıldı.

İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde tutuklanmasının hemen ardından Bilgen'i görevden alarak yerine Kars Valisi Türker Öksüz'ü kayyum olarak atadı.

Kayyum kararının ardından belediyeye polis ekipleri gönderildi, belediye binasına çıkan yollara zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Kars Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Öksüz ilk iş olarak belediye binası önüne seccade serip polis eşliğinde namaz kıldı.