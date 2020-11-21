Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle online düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan Dönem Başkanlığı'nda yapılacak zirve öncesinde "G20 Saudi Arabia" Twitter hesabından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar, sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır" dedi.

Erdoğan, konuşmasında "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin, büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye, kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgınının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum.

Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar, sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."