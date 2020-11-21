Erdoğan: Kongrelerimizi erteliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz" diyen Erdoğan, alınan önlemlere ilişkin ise, "Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın aldığımız önlemlere riayet etmesiyle bugünleri geride bırakacağız" ifadesini kullandı.

"Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" diyen Erdoğan, "Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız" ifadesini kullandı.