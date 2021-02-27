Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olmayacak mı? 'Yaş 70, iş bitmiş...' demişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü doğum günü sonrası eski bir açıklaması yeniden gündemde.

67 yaşına giren Erdoğan, bundan yıllar önce verdiği bir röportajda Erbakan'ı da hedef alarak "Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olması demektir" diyordu.

Erdoğan 2023 seçimlerinin yapılacağı yıl 69 yaşında olacak. Yani kendi koyduğu 65 yaş sınırının 4 yaş üzerinde...

Öte yandan Erdoğan aynı röportajda keşke Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı ya da Özal'ın Başbakanlığı döneminde "görev yapabilseydim" diyerek bir de hayalini açıklıyordu.