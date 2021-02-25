'Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz'

Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan ve bu ülkede yaşayan Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, Erdoğan'ın bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olamayacağını dile getirdi.

Ferit Atay’ın "Sorgulu Yorum" programına konuk olan Uzan, gündeme gelen reform iddialarının bir karşılığı olmadığını belirterek, "Yeni anayasa bir nedenden dolayı konuşuluyor; mevcut anayasaya göre bir kişi sadece 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz" dedi.

Uzan, "Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Cumhurbaşkanı? Diyemez, çünkü anayasa net. Tek tur, ikinci tur konularına girmiyorum ben daha orada da bazı manipülasyonlar yapılacak ama onlar alt başlıklar. Aslında halktan, milletten gizlenen tek bir amaç var; o da Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor" ifadesini kullandı.

Anayasa ne diyor?

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususlar Anayasası'nın 8, 101, 103, 104, 105 ve 106’ncı maddeleriyle belirlenmiş durumda.

Bunun seçimle ilgili düzenlemesinde "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadesi yer alıyor.

Erdoğan daha önce 2014 ve 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

"Adaylık ve Seçimi (Madde 101)