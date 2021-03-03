Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre, enflasyon şubatta yüzde 0,91 artarken, yıllık bazda yüzde 15,61'e yükseldi.

Enflasyonda, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.