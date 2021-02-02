Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis saldırısı

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 159 öğrencinin gözaltına alındığı saldırıların ardından İstanbul Kadıköy Rıhtım'a çağrı yapılmıştı.
Polis Kadıköy'de toplananlara müdahale etti. Kitleye biber gazı atıldı.
Plastik mermi de kullanılan saldırıda çok sayıda yurttaş gözaltına alındı.
Polisler Kadıköy’de eylemcileri gözaltına alırken bir de sivil polisi gözaltına almaya çalıştı.
TKP: Boyun eğmeyeceğiz, memlekete sahip çıkacağız
Kadıköy'de Boğaziçi'ne destek için Rıhtım'a çağrı yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, polis saldırısının ardından açıklama yaptı.
TKP İl Örgütü adına açıklama yapan Senem Doruk, "Gençliğe, bilime, emeğe düşman iktidar halka saldırıyor. Boyun eğmeyeceğiz, memlekete sahip çıkacağız" dedi.
Aslında en iyisi siz de kafanızı kaldırıp bakmaya başlayın. Halk çocuklarını sahipsiz bırakmayacak, boyun eğmeyecek. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. #AşağıBakmayacağız #BoyunEğmeyeceğiz pic.twitter.com/OYuRpIXAx1— TKP (@tkpninsesi) February 2, 2021