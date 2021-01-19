Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi
Selimiye Camisi yakınlarında bulunan müftülük binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Edirne Müftülüğü yandı
Edirne Müftülüğü binası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Haber Merkezi
Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi
Selimiye Camisi yakınlarında bulunan müftülük binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.