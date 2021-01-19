Edirne Müftülüğü yandı

Edirne Müftülüğü binası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi

Selimiye Camisi yakınlarında bulunan müftülük binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

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