Kadıköy'de bir evsizin ölümü: Sami Babacan kimdi?

Kadıköy'de Hilton Otel'in önünde Cuma günü ölü bulunan Sami Babacan'ı tanıyanlar kendisinden saygıyla bahsediyor. Soğuktan donarak öldüğü tahmin edilen Babacan'ın sokakta yaşamaya başlamasından önce bir meyhane-bar işlettiğini söyleyen tanıdıkları, onun için daima başkalarının iyiliğini isteyen masum bir insan diyorlar.

1990'lı yılların ikinci yarısında Altıyol'daki boğa heykelinin yakınlarında bir bar açmış Sami Babacan. Sonra iflas etmiş. Bir daha da başka bir işe elini sürmemiş.

Babacan için "Solcu, eşitlikçi bir insandı, bilgili biriydi" diyen bir esnaf, bazı insanların Sami Babacan'a yeterince saygı duymamasından, hatta insan değilmiş gibi davranmasından şikayetçi.

İşletme macerasından sonra Caferağa ve Moda sokaklarında yaşadığını öğrendiğimiz Sami Babacan, sokağa çıkma yasakları sırasında dahi bulduğu merdivenlerin altında uyumaya devam etmiş.

Tokat doğumlu Sami Babacan'ın, Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde bir dönem okuduğu biliniyor. Üniversiteden sonra evsiz kalana kadar Yeldeğirmeni Mahallesinde yaşamını sürdürmüş.

İşletmesini kaybetmesinin ardından çocuklarıyla da bağı kopan Babacan'ın kimsesi olmadan yaşadığı biliniyor, görüştüğümüz bir esnaf "Basında 'Her fırsatta Allah canımı alsın da kurtulun diyordu' diye vermişler, bu doğru değil. Derin konuşan, çok bilgili biriydi" diyor.

Kadıköy Belediyesi'nin ADEN Otel'de evsizler için açtığı bir barınak var. Tanıyanlar bu barınağın Sami Babacan'ın kalabileceği koşulları sağlayamadığını söylüyor. Babacan bir alkolikmiş. Tedavi olmayı denemiş mi, tedavi etmek için çabalayan olmuş mu bilmiyoruz ama Babacan'ın barınakta şaraba izin verilmediği için alkol yoksunluğu krizi yaşayabileceğini düşündüğü ve bu yüzden oraya yerleşmediğini söylüyorlar.

Görüştüğümüz esnaf Babacan'ın hiçbir şekilde dilenmediğini vurguluyor ve sitemini şu sözlerle dile getiriyor:

"Bazı sadece gösteriş olsun diye sanatçı geçinen insanlar var, onlar Sami Abi'ye insan muamelesi göstermiyordu. Bunlar Kadıköy'e hep sonradan geldi, sanatçılıkla da alakaları yok, sanatçı dediğin, devrimci olur, Ahmet Kaya gibi, Yılmaz Güney gibi, insanların dertleriyle ilgilenir. Bunlarsa evlerinde köpek besleyip hayvansever geçinirler, fakat sokaktaki bir insana evlerindeki köpek kadar değer vermezler."

Babacan, yine söylendiğine göre, bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamamış, herkese iyi davranmış. Bunu anlatanlar bölgedeki diğer tüm sokakta yaşayanların kendisine hürmet ettiğini söylüyor.