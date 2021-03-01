Duterte'den ABD'ye: Toprağımıza nükleer bomba sokarsanız anlaşmayı yakarız

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler'de ABD nükleer silahları konuşlandırılırsa, Washington-Manila askeri anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu.

Pasay'daki Villamor Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında Duterte, "Bağımsız bir dış politika benimseyeceğimize dair bir beyan verdim" dedi ve "Çin'e, ABD'nin nükleer silahlarının Filipinler'de depolanmasına izin vermeyeceğime dair güvence verdim" diye ekledi.

Geçtiğimiz ay Rodrigo Duterte, hükümete Manila-Washington Ziyaret Kuvvetleri Anlaşmasını iptal etmeyi düşündüğünü açıklarken Filipinler'in "kendi savunmasını" güçlendirme ihtiyacının altını çizdi.

Açıklama, Duterte'nin günün erken saatlerinde bir Çin askeri uçağı tarafından Manila'ya teslim edilen ilk 600 bin doz Sinovac Biotech'in CoronaVac adlı aşısının varışını karşılama törenine katılmasının ardından düzenlendi.

Ülkesinde ABD nükleer silahlarının depolanma olasılığı sorulduğunda Duterte, Filipinler Anayasasının ülkenin topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasını yasakladığını hatırlattı.

Duterte şunları söyledi:

"Bunu istemiyoruz […] ama sizi (ABD'yi) uyarıyorum […] nükleer silahların burada sizin tarafınızdan getirildiğine dair bir bilgi alırsam, sizden derhal defolmanızı çıkmanızı isteyeceğim ve anında (ABD-Filipinler) Misafir Kuvvetler Anlaşması'nı (Visiting Forces Agreement, VFA) iptal edeceğin"

Açıklama, Devlet Başkanlığı sözcüsü Salvador Panelo'nun Şubat ayı başlarında, "kendimize güvenmenin" zamanının geldiğini söyleyerek başkanın hükümete VFA'yı sonlandırma talimatı verdiğini söylemesinden sonra geldi.

Duterte, "Kendi savunmamızı güçlendireceğiz ve başka hiçbir ülkeye bel bağlamayacağız" dedi.

27 Mayıs 1999'da yürürlüğe giren VFA, Filipinler'deki ABD ordusu ile Manila arasındaki ilişkileri düzenlemekte. ABD'den 1945'te resmi bağımsızlığını kazanan Filipinler'de ABD Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Ordu üslerinin varlığı sürüyor.