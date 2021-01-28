Blinken Pasifik'te 'mesaiye' başladı: Çin'e karşı Filipinler'e askeri destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Pekin'in "baskısına" karşı Güney Asya ülkelerinin yanında olacaklarını söyledi.

Blinken bu açıklamayı Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Bakan Blinken Çin Halk Cumhuriyeti'nin baskısı karşısında Güney Asyalı davacıların yanında olma sözü verdi" denildi.

Açıklamada "Bakan Blinken iki ülkenin Karşılıklı Savunma Anlaşmasının önemini ve (bu anlaşmanın) Güney Çin Denizi'ni de kapsayan Pasifik'te Filipinler silahlı kuvvetleri, devlet gemileri ve hava araçlarına silahlı saldırılara tatbik edileceğini vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin dün yaptığı açıklamada, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine, ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi vermesini protesto ettiğini söylemişti.

Çin'de 23 Ocak'ta yürürlüğe giren yasa uyarınca, sahil güvenlik ekiplerine, "denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma" yetkisi tanınmıştı. Yasayla ayrıca sahil güvenliğe, Çin'in hak iddia ettiği resifler ile adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in karasularına yasadışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme yetkisi de verilmişti.

Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlarını artıracağı sinyali veren ABD ise son olarak bölgeye bir uçak gemisi göndermişti. Çin önceki gün yaptığı açıklamada bölgede askeri tatbikat yapacağını duyurmuştu.